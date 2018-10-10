Власти вынудили алтайского оппозиционера прекратить голодовку

Депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин (избирался от КПРФ, но позже вышел из партии) прекратил голодовку на следующий день после ее начала . На странице в «Одноклассниках» он сообщил, что власти нашли нарушение в его акции, и ее пришлось прекратить.

Евгений Корчагин объявил голодовку в знак протеста против ситуации в здравоохранении Бийска. Он требовал от губернатора края Виктора Томенко создать бийский отдел горздрава, провести круглый стол по теме состояния дел в медицине наукограда и отправить министра здравоохранения региона в отставку. Сначала он настаивал на ремонте инфекционной больницы, но потом снял это требование, так как работы сейчас на объекте ведутся и должны по плану завершиться во втором квартале 2019 года.

Свою палатку он разместил прямо у стен мэрии Бийска, там он собирался жить во время голодовки.

Евгений Корчагин,

депутат Бийской гордумы:

Власть почти двое суток искала способ убрать меня от администрации. Они нашли основания признать это одиночным пикетом. Хотя это, возможно, не так, я буду это оспаривать, посмотрим, что из этого выйдет. Вечером приехал прокурор города, который пытался вручить мне документ о том, что я провожу незаконный одиночный пикет, используя сборно-разборную конструкцию, а именно палатку. Завтра они меня ждут утром, чтобы составить административный протокол.

Впрочем, Корчагин считает, что определенного результата он добился и за короткий двухдневный срок: проблематику он озвучил, приковал к ней внимание, о голодовке, очевидно, известили губернатора. Однако он переживает, что окружение Томенко по-прежнему ограждает его от негативной информации и создает ему имидж закрытого губернатора.

8 октября Корчагин заявлял altapress.ru, что рассматривает голодовку в Бийске как промежуточный этап и готов будет также в палатке голодать у стен полпредства и даже отправиться в Москву.