Только что избранный губернатор соседнего с Алтаем региона назначил новое правительство области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, избранный губернатором 9 сентября на досрочных выборах, утвердил состав нового правительства региона. Правда, как он заявил, кадровые изменения еще возможны до конца 2018 года.

Постановление о новом составе правительства Новосибирского области Андрей Травников подписал еще 28 сентября, передает сибкрай.ru. В составе правительства области — 21 человек, пишет ФедПресс. Это губернатор, два первых заместителя, четыре вице-губернатора и 14 министров, три из которых — в ранге зампреда. Но в ближайшее месяцы добавятся еще два министра.

Надо сказать, что Травников был назначен президентом врио губернатора за 11 месяцев до выборов (до этого он был мэром Вологды), и за это время уже сформировал правительство, так сказать, вчерне. Поэтому после выборов он лишь внес некоторые изменения и утвердил его официально.

Он, в частности, заменил на своих постах главу областного минздрава и вице-губернатора по АПК. Будучи врио, он назначил аграрным вице-губернатором выходца из местного отделения «Россельхозбанка» Станислава Тишурова. По каким-то причинам бывший банкир губернатора не устроил и на его местно был назначен другой. Травников не исключил, что-то конца года будут принятые и другие кадровые решения.

Травников прокомментировал на пресс-конференции 1 октября и новшество — создание министерства науки и инноваций области. Он объяснил это тем, что регион приступил к реализации проекта Академгородок 2.0. Кроме того, губернатор повысил статус департамент физкультуры и спорта до министерства, объяснив это необходимостью реализации в регионе крупных проектов.

На выборах Травников набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Сенатором он назначил бывшего губернатора региона Владимира Городецкого.