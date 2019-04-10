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Политика

Володин раскритиковал депутата Госдумы РФ Алимову за мат в соцсетях

Депутат КПРФ Ольга Алимова эмоционально раскритиковала в Facebook новый график работы Госдумы РФ — заседания будут начинаться в 12 часов, а не в 10. Она использовала нецензурную лексику. Спикер Вячеслав Володин сделал ей замечание, пишут «РИА Новости».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Вячеслав Володин,
спикер Госдумы РФ:

— Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.

Ольга Алимова ответила на критику в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, использование обсценной лексики порой необходимо.

Ольга Алимова,
депутат Госдумы РФ:

— Из анекдота слово не выбросишь. И есть вещи, которые творятся в стране, можно их назвать одним словом, и оно отразит истинную суть. Я не злоупотребляю. Не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина.

Во вторник, 9 апреля, члены Госдумы РФ решили перенести начало заседаний с десяти утра на 12 часов дня, окончания — с 14 на 16 часов. Как заявил Володин, с этой инициативой выступили главы думских комитетов. Политик подчеркнул, что перенос «дает возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка» и «провести заседания комитетов».

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