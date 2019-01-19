Взрыв прогремел у канонической православной церкви в Украине

В украинском городе Сумы во время вечернего богослужения 18 января в кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви неизвестные взорвали у входа в храм пиротехническое устройство. Информацию передают vesti.ru .

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что взорвавшийся предмет был пиротехническим средством для игры в страйкбол, снаряженным зернами кукурузы. Здание Спасо-Преображенском собора не получило повреждений, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

На Украине обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и непризнанными церквями, пишут Vesti.ru. Ситуация осложнилась после создания Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.