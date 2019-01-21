Японцы назвали, какие острова Курильской гряды готовы забрать за мирный договор

Японская сторона в переговорах с Россией будет претендовать на Шикотан и необитаемый архипелаг Хабомаи, об этом пишет РИА Новости. Агентство ссылается на японских коллег из Kyodo , которые поговорили с источниками в правительстве.

Как пишут в Kyodo, в администрации премьера Синдзо Абэ убеждены, что острова Кунашир и Итуруп японцам не отдадут. Поэтому не будут настаивать на передаче этих островов, чтобы не завести в тупик переговоры с Россией.

Напомним, что японский премьер Синдзо Абэ говорил, что Токио претендует на Южные Курилы. Глава японского кабинета планирует предложить Москве отказаться от взаимных претензий на компенсации, которые связаны с этими островами. В Японии четыре острова Курильской гряды называют «северными территориями».

МИД России после заявления Абэ вызвал посла Японии в Москве Тоехиса Кодзуки. В ведомстве дипломату напомнили, что такие высказывания грубо искажают суть договоренностей двух государству.

На прошлой неделе МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курильскими островами. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, это позволит двум странам перейти к решению вопроса заключения мирного договора.