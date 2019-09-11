Явка провалена: семья «агента ЦРУ в Кремле» исчезла из своего американского особняка

Семья бывшего сотрудника администрации президента (АП) России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, спешно покинула дом в городе Стаффорд (США) при виде журналиста издания Daily Beast, рассказал РИА Новости владелец дома напротив.

Репортер сидел в машине, когда родные Смоленкова увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что глава государства мог ненароком «раскрыть» шпиона, пишет Lenta.ru.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Олег Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в Вирджинии.

Человека, которого подозревают в шпионаже, перевезут в секретное убежище, предоставят ему максимальные меры безопасности, а также сделают пластическую операцию, предполагают собеседники ura.ru.

Работал в Кремле

В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, сообщает ТАСС.

Москва , Кремль. kremlin.ru

Его должность не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Смоленков не был высшим, так называемым «указным» чиновником — назначался не указом президента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ.

Шпионская недвижимость

В июне 2018 года на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости появилась информация о приобретении дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Дом площадью порядка 760 кв. метров расположен на участке в 1,2 га, в особняке шесть спален и шесть ванных комнат, пишет «Коммерсантъ».

В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного в январе 2019 года.