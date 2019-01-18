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#10yearschallenge. Как выглядели известные жители и гости Алтая 10 лет назад

В соцсетях завирусился флешмоб #10yearschallenge или #10yearsagochallege: люди делятся снимками 10-летней давности. Редакция altapress.ru тоже решила порыться в своих архивах и показать вам десятилетние фотографии известных людей, сделанные фотографами Олегом Богдановым и Анной Зайковой.

Владимир Путин в Барнауле в 2009 году.
Владимир Путин в Барнауле в 2009 году.
Олег Богданов

На этих снимках вы можете увидеть тогдашних президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, приезжавших в Алтайский край в 2009 году. Здесь же фотографии тогда еще губернатора края Александра Карлина, его замов Сергея Локтева, Якова Ишутина, Владимира Притупова, Михаила Щетинина и начальника краевого управления по строительству Александра Мишустина.

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Также представлены снимки людей, бывших 10 лет назад депутатами АКЗС (многие из них до сих пор заседают в краевом парламенте, другие выбраны в Госдуму или или перестали быть депутатами): Ивана Лоора, Александра Романенко, Сергея Землюкова, Стеллы Штань, Бориса Ларина, Даниила Бессарабова, Всеволода Кондратьева, Алексея Смертина, Бориса Трофимова, Александра Лазарева, Юрия Матвейко, Александра Мастинина, Андрея Щукина, Сергея Серова, Виктора Красилова и Евгению Боровикову.

Кроме того, есть фотографии сенатора Юрия Шамкова, депутатов ГД Александра Терентьева и Александра Хинштейна, председателя краевого суда Виктора Ширнина, экс-спикера краевого совета Александра Назарчука и депутата Барнаульской гордумы Сергея Струченко. Снимки известных алтайских предпринимателей Александра Ракшина, Аллы Старовойтовой, Юрия Фрица и Андрея Олишевского, фотография юного Сергея Шубенкова и кадры с тренером барнаульского «Коммунальщика» Владимиром Кобзевым и руководителем «Алтайтурцентра» Татьяной Сажаевой, архитекторами Сергеем Боженко и Петром Анисифоровым. Есть и снимок с барнаульским и алтайским митрополитом Максимом, этот снимок сделал во время Крещения в 2009 году. Актеры Александр Панкратов-Черный и Лидия Федосеева-Шукшина побывали на Алтае в Год Шукшина.

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