«И за что нам это»? Чиновницу, заставившую саратовских учительниц убирать лопатами снег в мешки, уволили

Началось с соцссетей
В Саратове в последние дни выпало очень много снега. Фото женщин, собирающих снег в мешки лопатами, как листья на осеннем субботнике, разнеслось по Рунету и вызвало многочисленные комментарии.
Опубликовано оно было 26 января то ли сначала в телеграм-канале, то ли в Twitter-аккаунте «Папа дирекшионера». А главное — к фото были комментарии автора, рассказывает эту историю rosbalt.ru.
«Учителя тем временем на субботнике… И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?»
Комментаторы, что называется, включились, несколько человек узнали саратовскую школу № 95. Сообщение ретвитнули почти 500 раз, у него более 330 комментариев. Причем слов поддержки немного.
Вбросы на выборах — бросай снег
Одни обрушились на учителей за то, что те принимают участие в фальсификации выборов и вбросах.
Русск народн. посл. «Любишь фальсифицировать-люби и снег убирать». «Вбросы на выборах — бросай теперь снег».
Другие осуждали саму идею убирать снег в мешки: «Покажите идиота, который это придумал». Третьи просто подшучивали.
Лопата — главное орудие пролетариата. Из неё едят блины; ей фасуют снег в мешки. Потом, очевидно, будут расфасовывать… Практичные россияне запасают снег на следующий год, по прогнозам малоснежный!
За страну обидно
Нашелся комментатор, который вспомнил высказывание алтайской чиновницы Екатерины Четошниковой.
«И за это нагло требовать больше 9 К рублей»?.. «Учителя работают за копейки, их должны на руках носить, а не так… Эх, что вы за быдло, просто за страну обидно»!
Дело кончилось увольнением начальника отдела образования районной администрации Саратова, об этом сообщается на сайте мэрии.
«Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы № 95, пишет Интерфакс. Кстати, решение это тоже активно комментируют саратовцы. Вот только один пример.
«Администрация сама же заставляет, а потом ищет виноватых, что за идиотизм».
Постскриптум
Добавим, что после публикации в соцсетях на местном сайте «Лица губернии» появилось обращение к министру образования Саратовской области Ирине Седовой, сообщает паблике соцсети «ВКонтакте» «Саратов онлайн». Обратившиеся представились педагогическим коллективом школы № 95.
Учителя 95 школы совершенно добровольно вышли на субботник по расчистке снега. Администрация школы нас не вынуждала этого делать. В этот день у нас по погодным условиям отменили занятия и тогда у коллектива и родилась идея помочь городу и родной школе. Убирались мы меньше часа и никто не замёрз ничуть. В субботнике приняли участие кто захотел и кому позволяет здоровье.
Наш коллектив возмущён домыслами распространяемыми в некоторых СМИ. Зачем это делается не понимаем, возможно журналистам нужны дешёвые сенсации и «хайп». Если будет нужно городу опять выйдем на субботник без всякого принуждения и по собственному желанию!