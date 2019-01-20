Захарова призвала Чубайса ответить за слова о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила главу «Роснано» Анатолия Чубайса объяснить, почему, по его же словам, значительная часть россиян живет бедно. Пост об этом Захарова написала в Facebook.

Захарова заявила, что прочитала цитату Чубайса о том, что «Россия — страна бедная», а значительная часть ее населения живет «бедно или очень бедно». С первым утверждением представитель МИД не согласилась, а второе попросила пояснить.



«Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала Захарова.

О бедности населения Чубайс заявил в ходе Гайдаровского форума. Он сказал, что,​ несмотря на то, что дешевые цены на электроэнергию приводят к ее расточительству, к повышению тарифов нужно подходить взвешенно из-за экономической ситуации.

Ранее Анатолий Чубайс вошел в топ-5 чиновников, перлы которых в 2018 году сильно разозлили россиян. Выступая на Общероссийском гражданском форуме, он заявил, что общество наше «инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».