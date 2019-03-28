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Политика

Зеленский обошел Порошенко на 10% в предвыборной гонке

Владимир Зеленский остается лидером президентской гонки в Украине. Разрыв между ним, действующим президентом Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко составляет почти 10%. Таковы данные опроса социологической исследовательской группы «Рейтинг».

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео www.facebook.com/ze2019official

Исследование проводили с 22 по 27 марта во всех регионах Украины за исключением Донбасса. В опросе приняли участие три тысячи человек, пишет РИА Новости. При этом каждый шестой не определился с выбором кандидата.

Зеленского поддерживают 26,6% респондентов. Вторую позицию делят Порошенко и Тимошенко — их готовы поддержать по 17% избирателей. За экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 9,5%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 5,4%.

Вторую половину 2018 года лидером всех рейтингов была Юлия Тимошенко, а действующий глава государства зачастую даже не попадал в тройку лидеров. В начале 2019 года он мог рассчитывать только на 4−5 место, но сейчас его рейтинг вырос.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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