Зеленскому ищут преподавателя украинского языка

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ищет преподавателя, чтобы он мог усовершенствовать знание украинского языка, заявила его супруга Елена в интервью BBC-Украина .

«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому тяжело», — отметила Зеленская.

В настоящее время продолжаются поиски хорошего преподавателя.

«Посмотрите, Петр Алексеевич <Порошенко> говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, то в это время переводит, возникают задержки, и появляется ощущение, что человек говорит не на своем языке. Мы над этим работаем и, я думаю, что он догонит темп», — отметила супруга кандидата и добавила, что в штабе Зеленского говорят исключительно на украинском языке, пишет bfm.ru.

21 апреля во втором туре Украина выбрала нового президента — Владимира Зеленского.

Что известно о Зеленском

Владимир Зеленский — украинский общественный и политический деятель. Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, не считая двух месяцев практики.

Владеет русским, украинским и английским языками.

До президентских выборов был более известен как шоумен, комедийный актер, режиссер, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». С 1998 по 2003 год «квартал» выступал в Высшей лиге КВН у Александра Маслякова.