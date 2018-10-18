Жириновский поставит в приемной свое чучело

«Психиатры говорят, нельзя подавлять все отрицательные эмоции. Гнев должен выйти, (нужно) находить способ, чтобы ребята могли поругаться в хорошем смысле слова… Врачи говорят, если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В Японии (в офисах ставят) чучело начальника. Мое чучело поставьте. В приемной моей поставьте, а я буду следить, кто будет бить по морде чучело мое», — сказал политик.