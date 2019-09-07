Мама дождалась: житель Алтайского края вернулся домой после обмена между Россией и Украиной

Виктор Агеев, житель Топчихи Алтайского края, вернулся в Россию — он оказался в числе 35 человек, которые вернулись в Россию из Украины в результате обмена задержанными лицами между странами 7 сентября. Это подтвердила altapress.ru мама Виктора Светлана Агеева.