Жители Германии из-за эмбарго на газ и нефть из России узнают, что такое нужда и нищета

Ченчер отметил, что введение эмбарго нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.
«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил политик беседе с ZDF.
Он подчеркнул, что немецкое правительство должно стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, не потерпев при этом экономической катастрофы.
Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате рублями газа, который покупают недружественные страны.