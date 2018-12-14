«Мария-Ра» уменьшит логотип на своих магазинах

Сеть магазинов «Мария-Ра» начала менять логотип и образ своих магазинов. На очередном объекте, который планируют построить в селе Лебяжьем (Барнаул, ул. Центральная, 70), вывеску сделают миниатюрной и разместят ее только на козырьке. Об этом рассказали представители сети на градостроительном совете 13 декабря. Но архитекторы отправили предложение на кардинальную переработку.

Что нового предлагает «Мария-Ра»

«Марию-Ра» в Лебяжьем разместят на месте работающей: ритейлер расширил границы своего участка и планирует здание с торговой площадью около 500 кв. м.

Магазин будет с большими витражными окнами, фасад облицуют кассетами нескольких оттенков: светло- и темно-серые, темно-зеленые (с рельефом), желтые. От других торговых точек его будет отличать компактная вывеска: желтые буквы и миниатюрный подсолнух разместят на козырьке входа. Возможно, на свободных поверхностях ритейлер предусмотрел место для рекламы магазинов-спутников и небольших предприятий (часовая мастерская, ателье и т. д.).

«Мария-Ра». altapress.ru

Что ответил градсовет

Градостроительный совет отклонил проект магазина на ул. Центральная, 70 в селе Лебяжьем. Архитекторы отметили небрежность его исполнения. Например, у проекта нет генплана, поэтому непонятно как подходить к зданию и подъезжать к нему, не создавая аварийную ситуацию. Схема парковок явно нарушает противопожарные нормы. Нет ограждения погрузочной зоны, которое бы защитило жителей близлежащих домов от шума и грязи. Не просчитаны санзоны около мусорных контейнеров и так далее.

Алексей Квасов,

член градостроительного совета Барнаула:

Что касается цветового и объемного решения. Оно никакое: тяжелое и сложное. Архитектуры у здания нет. Ну нельзя же так бездушно относиться к своим покупателям. Такой проект нужно отклонять с последующей кардинальной переработкой и отнестись к этому профессионально.

На одном из градосоветов в этом году уже критиковали цветовые решения магазинов «Мария-Ра». Барнаульские архитекторы советовали сети меньше использовать желтый и зеленый цвета в фасадах и более творчески подходить к их оформлению.

Как было раньше

Традиционно магазины «Мария-Ра» имеют крупные вывески. На отдельно стоящих зданиях они, как правило, занимают почти всю кромку кровли. Иногда их размещают на желтом, темно-зеленом, красном или коричневом фоне. Если магазин находится в жилом или общественном здании, то вывеску тоже делают крупной.

Еще в 2018 году сеть строила новые магазины именно с такой вывеской. Например, крупные буквы установлены на магазине на перекрестке ул. Никитина и пр. Красноармейского.

«Мария-Ра». altapress.ru

С чем связаны перемены

В 2018 году «Марии-Ра» исполнилось 25 лет. В 2017 году собственник сети Александр Ракшин в интервью altapress.ru рассказывал о реконструкции действующих магазинов. Например, он работает над разнообразием ассортимента: к дешевым позициям добавляют более дорогие. Также улучшается навигация торгового зала, появляются новые предложения вроде кофе на вынос: около кассы его можно налить самостоятельно.

Также Ракшин рассказывал о том, что раньше окна закладывали кирпичом или затягивали баннерами. Считалось, что человек будет дольше находиться в магазине, если не увидит, что на улице темнеет. А сейчас все расчищают, чтобы продемонстрировать торговый зал и представленные в нем продукты — «заманить на огонек».

«Все ритейлеры обречены добиваться большего сервиса в магазинах, быть ближе к покупателям. Это хороший способ повысить лояльность людей, которые живут рядом. А также увеличить поток покупателей», — резюмировал Ракшин.