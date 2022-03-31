«Алтайэнергосбыт» ответил на 5 часто задаваемых вопросов об электронных квитанциях

Электронная квитанция — это полноценная квитанция на оплату электроэнергии. Визуально она ничем не отличается от бумажной, только приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту или в личный кабинет клиента.
Подключить удобную опцию можно в личном кабинете клиента (ЛКК) на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (www.altaiensb.com) или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store. Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в ЛКК.
Также отказаться от бумажного аналога можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:
Номер лицевого счёта (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).
После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».
За новым бумажным документом придётся идти в компанию самому. А если вы случайно удалили электронную квитанцию, то её можно повторно скачать в личном кабинете клиента.
При использовании автоплатежа бумажная квитанция тем более не нужна. Контролировать начисления удобно с помощью личного кабинета клиента на сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт». А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесёте вклад в сохранение экологии и сможете «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях. Для участия в экопроекте Группы «Интер РАО» — «Каждое дерево на счету» нужно подписаться на электронную квитанцию, получить на e-mail уникальный код и направить его в личные сообщения группы «ВКонтакте». После этого именное диджитал-дерево будет «красоваться» на виртуальной аллее.
Не нужна, так как подтверждением является чек. Он выдаётся при оплате в любом случае, при онлайн-оплате он направляется в электронном виде на e-mail.