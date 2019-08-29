«Алтайкрайэнерго»: своевременная оплата счетов за электричество экономит бюджет потребителей

Не оплатившие вовремя за потребленную электроэнергию абоненты получат документы с начисленной пеней в строгом соответствии с Федеральным Законодательством.
Начисление пени производится в рамках активной работы АО «Алтайкрайэнерго» по повышению платежной дисциплины потребителей накануне начала отопительного сезона.
В соответствии Федеральным Законом № 307−ФЗ
То есть размеры штрафных санкций неплательщикам обойдутся аналогично обслуживанию банковского кредите со ставкой свыше 30% годовых.
Кроме того, юридической службой АО «Алтайкрайэнерго» ведется системная работа, связанная с подачей исковых заявлений для взыскания задолженности с недобросовестных бытовых потребителей электроэнергии. Почти в 100% случаев суд встает на сторону энергетиков. В отношении тех, кто и после судебного решения не погасит долг, возбуждается исполнительное производство, и в счёт погашения долга судебными приставами может быть арестовано имущество неплательщика.
Во избежание начисления пени за несвоевременную оплату электроэнергии «Алтайкрайэнерго» призывает потребителей электроэнергии своевременно и в полном объеме оплачивать потребленные киловатт-часы.
Уточнить информацию о наличии и сумме задолженности абоненты могут в подразделениях «Алтайкрайэнерго» или по телефону горячей линии: 8−800−700−90−23.