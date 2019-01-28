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28 января
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Алтайские энергетики устраняют причины снижения качества электроэнергии в Чарышском районе

Несмотря на сильный мороз персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» в оперативном режиме ведет работы на линии электропередачи 35 киловольт «Алексеевская — Чарышская».

Выполнение неотложных работ на энергообъекте связано со снижением качества электроснабжения потребителей. Для того чтобы избежать серьезных проблем с обеспечением электроэнергией жителей Чарышского района, энергетики оперативно вывели линию в ремонт, несмотря на очень низкую температуру воздуха.

На период проведения работ в зону действия направлено 16 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для подключения объектов тепло и водоснабжения, социально значимых объектов. В оперативных работах по устранению причин снижения качества электроэнергии задействовано шесть бригад филиала «Алтайэнерго».

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