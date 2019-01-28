Алтайские энергетики устраняют причины снижения качества электроэнергии в Чарышском районе

Выполнение неотложных работ на энергообъекте связано со снижением качества электроснабжения потребителей. Для того чтобы избежать серьезных проблем с обеспечением электроэнергией жителей Чарышского района, энергетики оперативно вывели линию в ремонт, несмотря на очень низкую температуру воздуха.
На период проведения работ в зону действия направлено 16 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для подключения объектов тепло и водоснабжения, социально значимых объектов. В оперативных работах по устранению причин снижения качества электроэнергии задействовано шесть бригад филиала «Алтайэнерго».