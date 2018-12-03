Алтайских энергетиков наградили на Празднике труда

По результатам конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула» Барнаульская теплосетевая компания заняла второе место в номинации «Лучшая организация работы по охране труда в организациях реального сектора экономики и индивидуальных предпринимателей».

Работа наших сотрудников очень часто связана с риском для здоровья. Порывы на тепловых сетях сопровождаются большими рисками при работе с теплоносителем, температура которого в зимний период превышает 100 градусов Цельсия, есть и другие опасные факторы. Поэтому мы делаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать риски для своих специалистов, обеспечить их всеми необходимыми средствами для безопасной работы. И, конечно, всегда напоминаем, что здоровье человека — это самое главное, и пренебрегать правилами охраны труда просто недопустимо.