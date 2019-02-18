Автозаём: что это такое и как работает.

Чем автозаём отличается от обычного кредита?

В первую очередь, скоростью получения финансов: среднее время оформления займа — 28 минут. Во-вторых, списком требуемых для заключения договора документов: всё, что вам потребуется для автозайма — паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, получить заем под залог авто можно при наличии действующих кредитов и даже если кредитная история испорчена.