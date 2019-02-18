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Автозаём: что это такое и как работает

Случалось ли у вас такое, что деньги нужны срочно, а взять их негде? Внезапные планы или задачи, требующие финансовых вложений, могут быть решены моментально — с помощью автозаймов. В этой статье расскажем, что нужно знать автомобилистам о займах под залог машины.

Автозаём: что это такое и как работает.
Автозаём: что это такое и как работает.
ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор»
Что такое автозаём?

Это заём под залог автомобиля — услуга, которая позволяет получить нужную сумму денег в день обращения, при этом вы можете продолжить пользоваться автомобилем.

На какие цели выдается автозаём?

Неважно, на что вам понадобились деньги, автозаймы выдаются на любые цели: ремонт, путешествие, лечение, образование и другие неотложные нужды.

Чем автозаём отличается от обычного кредита?

В первую очередь, скоростью получения финансов: среднее время оформления займа — 28 минут. Во-вторых, списком требуемых для заключения договора документов: всё, что вам потребуется для автозайма — паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, получить заем под залог авто можно при наличии действующих кредитов и даже если кредитная история испорчена.

Автозаём: что это такое и как работает.
Автозаём: что это такое и как работает.
ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор»
Где находится автомобиль в период действия займа?

Автомобиль остается у владельца, им можно пользоваться, как и раньше. В том случае, если вы хотите получить максимально возможную сумму денег, компания может предложить вам и второй вариант — оставить автомобиль на охраняемой стоянке, но это зависит от ваших пожеланий.

На каких условиях выдается автозаём?

Условия получения займа максимально прозрачные и досконально прописаны в договоре займа. Сумма займа определяется после осмотра и оценки автомобиля специалистами компании. Подробные условия выдачи займа, включая процентную ставку, максимальную сумму и срок кредитования предварительно можно узнать на сайте vashinvestor.ru, либо у менеджера компании.

Как оформить автозаём?

Сделать это можно быстро — заполнить заявку на сайте, ответить по телефону на вопросы специалиста компании и получить предварительное решение. Посещение офиса и встреча с менеджером компании нужна для визуальной оценки автомобиля и подписания документов. Деньги можно получить в этот же день.

Автозаём: что это такое и как работает.
Автозаём: что это такое и как работает.
ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор»
Как вносить платежи по автозайму?

При оформлении займа менеджер сформирует вам гибкий вариант оплаты — оплата процентов весь период действия договора и последним платежом основной долг, либо аннуитетными платежами — постепенно погашая основной долг вместе с процентами за пользование. Вносить платежи можно через личный кабинет на сайте и в офисах компании.

Таким образом, автозаём — это дополнительная возможность финансирования, которой могут воспользоваться автовладельцы при возникновении денежных вопросов.

ООО МКК «Ваш инвестор»

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО «Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.

В статье указана информация об условиях выдачи займов в ООО МКК «Ваш инвестор».

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