Банк Акцепт подключился к новой площадке для продажи непрофильных активов

PORTAL DA — удобный и эффективный механизм изучения и приобретения объектов для инвестирования, разработанный Сбербанком России. Данная электронная площадка по продаже активов является новым профессиональным инструментом, обеспечивающим продажу непрофильных активов в короткие сроки и по справедливой стоимости.
Инвесторы получают доступ к наиболее интересным активам компаний, находящихся в процедуре банкротства или готовых реализовать имущество с согласия банка. На площадке представлены в основном коммерческая, торговая и производственная недвижимость, автотехника, а также оборудование и товарно-материальные ценности.
Так же актуальный список объектов реализации Банка Акцепт всегда доступен на сайте.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru