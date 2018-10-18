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Банк Акцепт: здравствуй, мир

Оплачивайте покупки картой «Мир» Банка Акцепт и возвращайте до 10% от суммы!

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Дмитрий Лямзин

Банк приглашает клиентов — держателей карт «МИР» стать участниками программы лояльности и получать кэшбэк — возврат части потраченных по карте средств на покупки в магазинах, кафе и других заведениях, присоединившихся к проекту.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru и привязать карту в личном кабинете, после чего совершать покупки в понравившихся магазинах и получать кэшбэк деньгами на карту.

Размер кэшбэка устанавливается партнерами программы привилегий, которые размещают свои предложения и акции на портале платежной системы и в личном кабинете владельца карты.

Ознакомиться с возможностями карты «Мир» можно на сайте Банка Акцепт, а полные условия программы лояльности, список партнеров программы и их предложения размещены на сайте privetmir.ru.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru


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