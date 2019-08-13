Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу.

Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микро-бизнеса «Прими карту!» предлагает предпринимателям линейку кассового оборудования 2 в 1 со ставкой по эквайрингу от 0,99%. Это позволит клиентам банка значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение отдельного кассового аппарата, банковского терминала и подключения оборудования к эквайрингу.

Инновационное решение объединяет в одном корпусе сразу 2 полезные функции: онлайн-кассу и эквайринг.

Кассы 2 в 1 от «Прими карту» доступны для покупки клиентам банка «Открытие» при подключении пакетов услуг.

Устройства принимают все виды карт , в том числе и бесконтактные , подходят для точек с высокой проходимостью.

в том числе и бесконтактные подходят для точек с высокой проходимостью. В линейке присутствуют несколько моделей , из которых можно выбрать наиболее подходящую по стоимости и функционалу.

из которых можно выбрать наиболее подходящую по стоимости и функционалу. Все кассы соответствуют требованиям 54-ФЗ и идеально подойдут любому виду бизнеса.

Сергей Животягин,

директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам удобное и компактное решение для решения сразу двух бизнес-задач. Клиент при использовании кассы от «Прими карту!» соблюдает 54-ФЗ, а также сможет принимать бесконтактную оплату, повышая тем самым свою конкурентоспособность среди других предпринимателей. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и приложим все усилия для создания новых предложений для существующих и потенциальных клиентов.

Андрей Пелин,

директор бизнес-направления PSP сервиса «Прими карту!»:

Одно из главных преимуществ, которые появляются у клиентов банка «Открытие" — это возможность покупки коробочного решения: кассы со встроенными нужными функциями и её подключения к выгодной ставке эквайринга. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы процесс перехода клиентов банка к работе с новыми кассами был лёгким и понятным, а пользоваться оборудованием было максимально комфортно.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие».

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

От 0,99% — комиссия от оборота

Современное оборудование от партнеров банка

Любое количество терминалов на одном тарифе

Круглосуточная поддержка , включая выезды технических специалистов по всей территории РФ

Подробнее о кассах со встроенным эквайрингом можно узнать по ссылке open.ru/kassa2in1 и open.ru/small/acquiring

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»