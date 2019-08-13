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Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу

Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микро-бизнеса «Прими карту!» предлагает предпринимателям линейку кассового оборудования 2 в 1 со ставкой по эквайрингу от 0,99%. Это позволит клиентам банка значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение отдельного кассового аппарата, банковского терминала и подключения оборудования к эквайрингу.

Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу.
Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу.
ПАО Банк «ФК Открытие»
  • Инновационное решение объединяет в одном корпусе сразу 2 полезные функции: онлайн-кассу и эквайринг.
  • Кассы 2 в 1 от «Прими карту» доступны для покупки клиентам банка «Открытие» при подключении пакетов услуг.
  • Устройства принимают все виды карт, в том числе и бесконтактные, подходят для точек с высокой проходимостью.
  • В линейке присутствуют несколько моделей, из которых можно выбрать наиболее подходящую по стоимости и функционалу.
  • Все кассы соответствуют требованиям 54-ФЗ и идеально подойдут любому виду бизнеса.

Сергей Животягин,
директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам удобное и компактное решение для решения сразу двух бизнес-задач. Клиент при использовании кассы от «Прими карту!» соблюдает 54-ФЗ, а также сможет принимать бесконтактную оплату, повышая тем самым свою конкурентоспособность среди других предпринимателей. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и приложим все усилия для создания новых предложений для существующих и потенциальных клиентов.

Андрей Пелин,
директор бизнес-направления PSP сервиса «Прими карту!»:

Одно из главных преимуществ, которые появляются у клиентов банка «Открытие" — это возможность покупки коробочного решения: кассы со встроенными нужными функциями и её подключения к выгодной ставке эквайринга. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы процесс перехода клиентов банка к работе с новыми кассами был лёгким и понятным, а пользоваться оборудованием было максимально комфортно.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие».
Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

  • От 0,99% — комиссия от оборота
  • Современное оборудование от партнеров банка
  • Любое количество терминалов на одном тарифе
  • Круглосуточная поддержка, включая выезды технических специалистов по всей территории РФ

Подробнее о кассах со встроенным эквайрингом можно узнать по ссылке open.ru/kassa2in1 и open.ru/small/acquiring

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»

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