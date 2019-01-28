Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам новый транзакционный продукт — «Счет для идентификации платежа». Продукт будет интересен компаниям, работающим с широким кругом поставщиков или принимающим большое количество платежей.

На данный счет клиент получает от Банка информацию о плательщике или платеже в виде 25-значного уникального идентификатора платежа (УИП). Расчеты проводятся с использованием УИП, номера которых клиент сообщает своим плательщикам при выставлении счетов на оплату. Все идентификаторы платежей отражаются в выписке по расчетному счету.

«Счет для идентификации платежа» — удобный инструмент, с помощью которого можно оптимизировать работу с дебиторской задолженностью и упростить ведение бухгалтерского учета. Открытие счета позволяет сэкономить время, потраченное на отслеживание операций по поступлению средств. Кроме того, увеличивается скорость отгрузки товара (при работе по предоплате), а также уменьшается дебиторская задолженность (при работе по факту отгрузки).

Петр Зубрицкий,

исполнительный директор по транзакционному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

Последовательное расширение линейки Cash Management дает дополнительные возможности взаимодействия с клиентами, в рамках которого Банк может осуществлять аутсорсинг функций казначейства и бухгалтерии компаний-клиентов, помогая повышать их эффективность.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счета можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8−800−700−77−16.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.