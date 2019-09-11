Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета

Банк УРАЛСИБ предлагает своим клиентам — физическим лицам две новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС): «Государственные облигации Плюс» и «Долларовые облигации» Стратегии реализуются в рамках договора доверительного управления ценными бумагами на ведение инвестиционного счета, заключаемого с партнером Банка — Управляющей компанией УРАЛСИБ.

Денежные средства ИИС «Государственные облигации Плюс» размещаются в государственные облигации и облигации крупнейших устойчивых компаний с государственным участием. Данные инструменты, за счет постоянных купонных выплат по фиксированной ставке, превышающей ставку по банковскому вкладу на определенном сроке инвестирования, позволяют спрогнозировать ожидаемый доход.

ИИС «Долларовые облигации» предназначена для тех, кто хотел бы защитить свои активы от девальвации рубля, и рассматривает данную стратегию в качестве альтернативы валютному депозиту. В рамках стратегии средства инвестируются в корпоративные облигации, номинированные в долларах США. Пополнение и вывод средств осуществляется только в валюте Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 рублей, пополнять счёт возможно на сумму от 10 000 рублей.

Кроме того, для комфортного получения налогового вычета клиентам доступен сервис «Ваш юрист» от страховой компании УРАЛСИБ Страхование. В рамках сервиса доступны следующие услуги:

консультации по вопросам налогового вычета;

письменная консультация по получению налогового вычета , в частности заполнения Декларации по форме 3- НДФЛ;

в частности заполнения Декларации по форме 3- НДФЛ; заполнение заявления на возврат налога.

Подробнее об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — особый счет, по которому можно вернуть 13% вложенных средств в виде налогового вычета на взнос, но не более 52 тысяч в год, либо получить освобождение от уплаты налога на полученный доход по операциям, учитываемым на ИИС, при закрытии счета. Для полноценного использования налогового вычета срок действия договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета должен составлять не менее 3-х лет. Максимальный срок не ограничен.

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