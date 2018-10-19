Барнаул обогнал сибирские города по скорости 4G-интернета

Исследования провела международная компания Ookla — разработчик известного приложения Speedtest.

По результатам анализа пользовательских замеров самая высокая средняя скорость мобильного Интернета составила 31,31 Мбит/с, которую показала сеть 4G «МегаФона». На втором месте «Билайн», у абонентов которого средняя скорость оказалась почти в 2 раза меньше — 17,28 Мбит/с.

В других городах Сибири средняя скорость 4G-сетей меньше, чем в краевой столице. В Новосибирске она составила 31,02 Мбит/с, в Кемерове — 27,61 Мбит/с, в Иркутске — 28,33 Мбит/с.