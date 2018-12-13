Барнаульские общественники спорят с ученым из-за статьи о радиофобии и базовой станции на школе

Общественники также заявили, что их организация «поддерживает, в том числе на проходящем судебном процессе, родителей из барнаульской гимназии № 40, которые защищают своих детей от опасности, связанной с размещением и эксплуатацией на этом здании и его территории базовой станции». По словам «Общественного родительского комитета», спорящие со школой родители тоже ознакомились с публикацией сотрудника АлтГУ, выражают свое возмущение и передают свой протест.

С некоторым изумлением участники Алтайской общественной организации «Общественный родительский комитет» ознакомились с опубликованной в ряде СМИ статьей научного сотрудника АлтГУ А.Я. Суранова на такую злободневную, по нашему мнению, тему как техногенное электромагнитное загрязнение и его воздействие на население, включая детей.

Начнём с того, что само начало этого экспертного материала «Базовые станции мобильной связи излучают исключительно электромагнитную энергию — импульсы той же природы, что и многие бытовые приборы: телевизоры, микроволновые печи, компьютеры», наряду с другими подобными оборотами, являются точными цитатами опубликованных комментариев пресс-службы сотового оператора.

Во-вторых, вопросами биологического действия электромагнитного излучения (ЭМИ), его влияния на здоровье человека занимается радиобиология, другие смежные науки. Судя по всему, эксперт из Алтайского госуниверситета не является специалистом в данной области.

Специалистами по этому вопросу можно, в частности, назвать членов Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Этот комитет образован и действует в соответствии с решением Российской научной комиссии по радиационной защите при Правительстве Российской Федерации от 28 января 1997 г. Как сказано на его официальном сайте, РНКЗНИ работает совместно с Международной электромагнитной программой Всемирной организации здравоохранения, активно взаимодействует с Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) и с профильными комитетами Международной электротехнической комиссии (IEC). Многолетняя совместная работа связывает РНКЗНИ с Научным советом РАН по радиобиологии. Комитет и его члены активно взаимодействуют с профильными комитетами Совета Федерации и Государственной Думы, с министерствами и организациями Российской Федерации.

Позиция этих ученых известна. СМИ сообщают о проводимой ими работе на уровне Московской городской думы (например, «Станции сотовой связи должны устанавливаться на безопасном расстоянии от жилых домов и школ«), комитета по здравоохранению Госдумы, экспертного совета по социальному развитию Совета Федерации и пр.

Необходимость разработки федеральной целевой программы (ФЦП) по обеспечению электромагнитной безопасности населения и окружающей среды зафиксирована в постановлении Совета Федерации, выпущенном в конце марта 2018 года. Среди положений ФЦП должны оказаться и ограничения, наложенные на бездумную установку базовых станций связи. «Наша задача — создать законодательную базу, которая ограничила бы применение этих станций» — заявил СМИ сенатор, заслуженный врач РФ, к.м.н. Владимир Круглый (см. публикацию в «Парламентской газете» от 30.05.2018 «Вышки сотовой связи запретят устанавливать у школ и детских садов»).

В-третьих, нас удивило утверждение доцента кафедры радиофизики и теоретической физики: «По законам физики любое ЭМИ имеет свойство угасать пропорционально квадрату расстояния». По нашим сведениям, почерпнутым из открытых источников, «закон убывания электромагнитного поля в реальных условиях носит сложный характер и в большинстве случаев не может быть с достаточной достоверностью описан математическими формулами».

За комментарием мы обратились к знакомому специалисту в этой области радиофизики, выпускнику кафедры радиофизики по специализации «антенно-фидерные устройства» АлтГУ О. В. Московкину, который кстати, немало лет проработал в сотовой связи. Олег Валерьевич сообщил, что названная Александром Яковлевичем зависимость характерна только для точечных источников, излучающих энергию по всем направлениям. Антенны же — это излучатели более сложные, чем точечный источник. Если бы все было так, как говорит Александр Яковлевич, была бы невозможной, например, радиосвязь на больших расстояниях. В случае же с антеннами базовых станций энергия излучения угасает примерно обратно пропорционально первой степени расстояния, а не второй. Это значит, что с увеличением расстояния до антенны в два раза энергия ЭМИ уменьшается не в четыре раза, а в два. Так же он обратил наше внимание на то, что в условиях городской застройки существенное влияние на уровень излучения в каждом конкретном месте и в каждый момент времени оказывает эффект сложения нескольких сигналов, отраженных от различных поверхностей (особенно металлических) и приходящих с разных направлений. На практике нередко получается так, что энергия излучения с удалением от антенны даже растёт! Кроме того, наш знакомый радиофизик выразил мнение о некорректности сравнения излучения в закрытом пространстве микроволновок с направленным излучением антенн базовых станций в открытое пространство.

В-четвертных, нам кажется, что не совсем этично называть опасения о вреде излучения фобией (или радиофобией), «предубеждениями, которые высказывают люди при поверхностном понимании сути ЭМИ и его связи со здоровьем человека», а сам вред именовать «мнимым».

И напоследок, информация о том, что «в РФ приняты самые строгие и, соответственно, безопасные для здоровья человека параметры эксплуатации базовых станций», является недостоверной.

В настоящее время ведущие страны Европы, более чем 20 стран мира, адекватно оценивают реальную опасность ЭМИ и имеют более жесткие, чем в России, нормативы (см. статьи в.н.с., проф., д.м.н., зам. председателя Научного комитета по радиобиологии РАН Григорьева Ю.Г. в журнале «Радиационная биология. Радиоэкология».

В нашей стране нынешний предельно допустимый уровень интенсивности излучения 10 мкВт/кв.см был принят еще в 1937 г., потом эта норма была повторена в ГОСТе от 1984 г., в СанПиНе 2.2.4/2.1.8.055−96 от 1996 г. В те годы никакой мобильной связи не было, и ситуация с электромагнитным фоном была совсем другой. Тогда радиооблучение на таких частотах касалось фактически только специалистов определенных производств (в 1937 г. специалистов, обслуживающих радиолокационные станции, которые на тот момент разрабатывались), а теперь его испытывают на себе все, в том числе дети, организм которых еще формируется.

Исходя из изложенного, «Общественный родительский комитет» в целом предлагает решать вопрос размещения базовых станций таким образом: