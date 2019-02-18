«Барнаульский водоканал» перестанет использовать ядовитый хлор. Что будет с водой?

«Барнаульский водоканал» больше не будет закупать сотни тонн опасного жидкого хлора и возить его по городу до очистных сооружений. Компания запустила установку за 94 млн рублей, которая будет обеззараживать воду по другой технологии, получая хлор из поваренной соли. Однако на качестве воды это не скажется. Об этом рассказал главный инженер предприятия Андрей Полюго.

Почему хлор был опасен для Барнаула

Как рассказал представитель водоканала, компания привозила в Барнаул жидкий хлор по железной дороге, а затем автотранспортом его доставляли на очистные сооружения. Хлор — опасное ядовитое вещество, и «страшно представить, что могло бы произойти в случае аварии», сказал Андрей Полюго.

Также риску подвергались сотрудники станции очистки воды. Чтобы снизить опасность, водоканалу разрешали хранить одновременно не более 15-суточного запаса хлора. В паводок предприятие использовало до 1,5 тонн хлора в день, то есть максимальный запас составлял около 22 тонн.

Как будут делать хлор из соли

В январе 2019 года «Барнаульский водоканал» ввел в эксплуатацию станции мембранного электролиза. В качестве сырья для них используют поваренную соль класса «Экстра». После химических реакций из нее получается хлор, который сразу растворяется в воде. Максимальный запас хлора не превышает 5 килограммов — это безопасный объем не только для города, но и для работников станции.

Как отметил Андрей Полюго, на качестве воды в кранах горожан новация не скажется — ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Слайд из презентации «Барнаульского водоканала». «Барнаульский водоканал»

Воду хотят избавить от вони и запаха

Главный инженер «Барнаульского водоканала» рассказал, что вода в столице Алтайского края качественная: содержание многих веществ в ее составе в десятки раз ниже предельно допустимых концентраций. Однако во время паводка вода становится мутной и приобретает неприятный запах, потому что водоканал вынужден использовать дополнительные реагенты для очистки.

Даже в паводок вода соответствует нормам СанПИНа, утверждают в водоканале. Однако многие жители города опасаются ей пользоваться и сметают с прилавков магазинов бутилированную воду.

Андрей Полюго рассказал, что «Барнаульский водоканал» тестирует новый метод, который позволит убирать неприятный запах и цвет воды во время паводка. Специалисты хотят использовать активированный уголь. Сейчас подрядчики определяют, в какие точки очистных систем и в какой концентрации его добавлять. Возможно, эффект горожане заметят уже весной 2019 года.

Напомним, «Барнаульский водоканал» и мэрия Барнаула намерены заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения вложат 2,4−3,4 млрд рублей. Это позволит сократить число порывов и других аварий.