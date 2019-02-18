«Барнаульский водоканал» перестанет использовать ядовитый хлор. Что будет с водой?

Почему хлор был опасен для Барнаула
Как рассказал представитель водоканала, компания привозила в Барнаул жидкий хлор по железной дороге, а затем автотранспортом его доставляли на очистные сооружения. Хлор — опасное ядовитое вещество, и «страшно представить, что могло бы произойти в случае аварии», сказал Андрей Полюго.
Также риску подвергались сотрудники станции очистки воды. Чтобы снизить опасность, водоканалу разрешали хранить одновременно не более 15-суточного запаса хлора. В паводок предприятие использовало до 1,5 тонн хлора в день, то есть максимальный запас составлял около 22 тонн.
Как будут делать хлор из соли
В январе 2019 года «Барнаульский водоканал» ввел в эксплуатацию станции мембранного электролиза. В качестве сырья для них используют поваренную соль класса «Экстра». После химических реакций из нее получается хлор, который сразу растворяется в воде. Максимальный запас хлора не превышает 5 килограммов — это безопасный объем не только для города, но и для работников станции.
Как отметил Андрей Полюго, на качестве воды в кранах горожан новация не скажется — ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Воду хотят избавить от вони и запаха
Главный инженер «Барнаульского водоканала» рассказал, что вода в столице Алтайского края качественная: содержание многих веществ в ее составе в десятки раз ниже предельно допустимых концентраций. Однако во время паводка вода становится мутной и приобретает неприятный запах, потому что водоканал вынужден использовать дополнительные реагенты для очистки.
Даже в паводок вода соответствует нормам СанПИНа, утверждают в водоканале. Однако многие жители города опасаются ей пользоваться и сметают с прилавков магазинов бутилированную воду.
Андрей Полюго рассказал, что «Барнаульский водоканал» тестирует новый метод, который позволит убирать неприятный запах и цвет воды во время паводка. Специалисты хотят использовать активированный уголь. Сейчас подрядчики определяют, в какие точки очистных систем и в какой концентрации его добавлять. Возможно, эффект горожане заметят уже весной 2019 года.
Напомним, «Барнаульский водоканал» и мэрия Барнаула намерены заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения вложат 2,4−3,4 млрд рублей. Это позволит сократить число порывов и других аварий.