Несколько домов в Барнауле на день останутся без воды

В Барнауле 5 марта несколько домов останутся без воды из-за проведения плановых работ на сетях, пишет официальный сайт города.

На улице Попова, 46 специалисты водоканала проведут переврезку водопровода. С 9:30 до 18 часов воды не будет в жилых домах № 42, 46 по этой улице.

В проезде Гужтранспортном, 8 выполнят такие же работы. В здании по этому адресу воды не будет с 10 до 18 часов.

В мэрии отмечают, что работы по ремонту и замене оборудования на сетях проводят регулярно. Информацию о плановых работах можно узнать на сайте барнаульского водоканала в разделе «Отключения».

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 28 22 00.