Барнаульцы поймали водителей грузовиков, вывозиших грязный снег на Обь в районе речвокзала

Жители домом на улице Приречной остановили незаконный вывоз грязного снега в прибрежную зону Оби, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года.

Неизвестные с помощью КамАЗов и трактора-погрузчика складировали снег на участке между жилыми домами и рекой.

Они завозили снег на территорию, огороженную забором, игнорируя знак «Въезд воспрещен». Свои действия эти люди прикрывали разрешением неназванного управляющего.

В Барнауле снег вывозили на берег Оби. Январь 2019 года. Антон Краснопер vk.com/barneos22

Жильцы окрестных домов были встревожены тем, что при таяние завезенных снежных гор могут быть подтоплены их здания. Люди обратились за помощью в мэрию и пообещали написать жалобу в прокуратуру. С помощью представителей администрации города жильцам удалось получить у вывозивших снег граждан обещание убрать эти кучи до начала таяния.