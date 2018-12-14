Бедный Новый год: предпраздничные чеки россиян стали ниже, чем в прошлом году

В ноябре российский горожанин за один поход в магазин потратил в среднем 528 рублей. Это на 4,6% больше, чем месяцем ранее, что связано с началом подготовки к Новому году. Однако в этом году потребительские аппетиты россиян выглядят скромнее: за год средний чек потерял 2,8%, следует из исследования центра «Ромир» .

Индекс среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромир»: сведения о покупках поступают в режиме онлайн от 40 тысяч покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

После октябрьского снижения индекс среднего чека в ноябре пошел вверх. Он добрался до отметки в 528 рублей. Но в прошлом году этот показатель был равен 543 рублям.

В Сибирском федеральном округе чек за месяц вырос даже больше, чем в среднем по России — на 7,8%.

Наибольший рост трат зафиксировали в небольших магазинах, торгующих через прилавок, а наименьший — в более крупных торговых форматах (супермаркетах и гипермаркетах).

Правда, за год средний чек «потерял» везде: и в гипермаркета (-0,7%), и в магазинах у дома (-3,5%), и в супермаркетах (-4,3%).