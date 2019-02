Билайн первым в России представил сервис «Подари безлимит»: возможность передавать трафик другому абоненту

Антон Нечаев,

директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом»:

Впереди праздники, время выбирать подарки друзьям и близким. «Билайн» предлагает по-настоящему полезный сервис, который долго будет напоминать о том, кто его подарил.

Подарить безлимитный интернет очень просто. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте www.beeline.ru. Далее следует выбрать срок действия подарка, ввести номер телефона получателя и подтвердить свой выбор. Сервис также доступен в последней версии приложения «Мой Билайн» (12+) и с помощью USSD-команды *543#.

Стоимость подарка на 1 месяц составляет 199 рублей, на 3 месяца — 499 рублей, на полгода — 899 рублей. Сумма списывается со счета мобильного телефона дарителя при условии наличия положительного баланса.

Новый сервис «Подари безлимит» доступен клиентам всех предоплатных тарифов, потративших на услуги связи не менее 200 рублей. А получить подарок могут клиенты пакетных тарифов («Всёшечка», «ВСЁмоё», «ВСЁ в одном», «ВСЁ» и «ВСЁ включено»). «Подари безлимит» — это не деление остатками своего интернет-пакета с другим пользователем, а полноценный подарок в виде безлимитного интернета от 1 до 6 месяцев.

Сервис недоступен клиентам Чукотского АО, жителям Крыма и Севастополя, а также клиентам с подключенными безлимитными интернет-опциями и тарифными планами с безлимитным доступом в интернет.

Справка

Услуга «Подари безлимит» для физических лиц — абонентов «Билайн» предоплатной системы расчетов всех регионов РФ, кроме Чукотского АО, респ. Крым и г. Севастополь. Сделать подарок можно абонентам «Билайн» всех регионов РФ (кроме Чукотского АО) с тарифами «Всёшечка», «ВСЁмоё!», «ВСЁ в одном», а также архивными «ВСЁ!» и «ВСЁ включено» без подключённого безлимитного интернета. 1 месяц безлимита в подарок — 199 руб, 3 месяца — 499 руб, 6 месяцев — 899 руб. Цены с НДС. После получения подарка отказаться от него может только получатель, при этом плата за услугу «Подари безлимит» отправителю не возвращается. Подробности и ограничения — на beeline.ru

