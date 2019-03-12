Билайн увеличил на 25% сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае

Билайн значительно расширил сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае. За 2018 год компания на 25% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по Барнаулу и по большинству территорий края.

Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы сети, что позволяет клиентам загружать тяжелый контент: смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляцию в социальные сети и пользоваться другими услугами.

Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие на 14 улицах города.

Центральный район: Район краевой клинической больницы , пр-кт Ленина , Змеиногорский тракт , ул. Димитрова.

Район краевой клинической больницы пр-кт Ленина Змеиногорский тракт ул. Димитрова. Индустриальный район: ул. Малахова , Павловский тракт.

ул. Малахова Павловский тракт. Октябрьский район: мрн Восточный ( ул. Маяковского), мрн Поток ( ул. Г. Титова), ул. Профинтерна.

мрн Восточный ул. Маяковского), мрн Поток ул. Г. Титова), ул. Профинтерна. Ленинский район: пос. Научный городок , мрн Дальние Черемушки ( ул. Георгия Исакова), пос. Лесной.

пос. Научный городок мрн Дальние Черемушки ул. Георгия Исакова), пос. Лесной. Железнодорожный район: ул. 80 Гвардейской дивизии , Красноармейский пр-кт.

Сеть была запущена и усилена в более чем 20 населенных пунктах Алтайского края, среди которых Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск, Яровое, Белокуриха, ряд сел и поселков Первомайского района и другие.

Место для расположения нового оборудования компания выбирала в ходе анализа потребностей клиентов. Базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в местах массового скопления клиентов, в торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, на территории спальных районов и других важных социальных объектах.

В начале 2019 года каждый третий клиент в Барнауле пользуется LTE-смартфоном и объем интернет-трафика увеличивается с каждым годом. Значительное усиление сети поможет клиентам пользоваться современными сервисами мобильного интернета в условиях роста популярности LTE. За последний год клиенты в Барнауле на 51% увеличили использование мобильного интернета. Сейчас каждый клиент компании за месяц использует трафик, равный 59 просмотренным HD-роликам или более 4 тысяч скаченных фотографий из социальных сетей.

В итоге в начале 2019 года количество базовых станций LTE достигло почти 50% от всей сети. Дополнительное оборудование подготовило сеть для дальнейшего увеличения использования мобильного интернета и позволит клиентам на высоких скоростях пользоваться новыми сервисами глобальной сети.