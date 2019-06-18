Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
353

Биоэнергетика в действии. В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе

Торжественная церемония открытия первого в регионе комбината по производству плит MDF состоится ровно через неделю — 25 июня 2019 года. Особенность нового производства — использование биотехнологий. Павловский деревообрабатывающий комбинат получает энергию и производит продукцию из древесной биомассы.

В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе
В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе
фото ЛХК "Алтайлес"

Мощность энергоцентра — 72 МВт. Большие тепловые мощности нужны для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений. Биомасса в виде технологической щепы (40%) и низкосортной древесины (60%) используется для производства древесноволокнистых плит. Плиты экологически безопасны, могут применяться в производстве детской мебели. Мощность комбината — 250 тыс. м3 плит в год. MDF используются в мебельном производстве, строительстве, изготовлении напольных покрытий.

В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе
В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе
фото ЛХК «Алтайлес»

Павловский ДОК станет одним из крупнейших и самых современных заводов по производству плит MDF в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельным узлам и механизмам, внедрённым на комбинате, нет аналогов в мире.

В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе
В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе
фото ЛХК «Алтайлес»

На торжественном открытии гости смогут увидеть процесс превращения биомассы в древесноволокнистую щепу. Головное оборудование в технологическом цикле — это пресс. Именно под его производительность рассчитаны остальные участки, в том числе подачи щепы, система размола, участок осмоления, сушки и сепарации волокна. Обеспечивает непрерывную и согласующуюся работу всех участков система управления и контроля процессом производства. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году.

Антон Владимирович Воронов,
глава Павловского района, Алтайский край:

Павловский ДОК — первый серьезный промышленный объект и грандиозная стройка с советских времен в Павловском районе. Мы получаем налоговые отчисления, в селе строится поселок для сотрудников комбината, создано двести рабочих мест. Для нас это новый этап в развитии, очередной шаг к стабильности, сокращению безработицы и промышленному лидерству среди сельских территорий Алтайского края.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость