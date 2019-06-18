Биоэнергетика в действии. В Алтайском крае торжественно запустят комбинат, работающий на древесной биомассе

Мощность энергоцентра — 72 МВт. Большие тепловые мощности нужны для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений. Биомасса в виде технологической щепы (40%) и низкосортной древесины (60%) используется для производства древесноволокнистых плит. Плиты экологически безопасны, могут применяться в производстве детской мебели. Мощность комбината — 250 тыс. м3 плит в год. MDF используются в мебельном производстве, строительстве, изготовлении напольных покрытий.
Павловский ДОК станет одним из крупнейших и самых современных заводов по производству плит MDF в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельным узлам и механизмам, внедрённым на комбинате, нет аналогов в мире.
На торжественном открытии гости смогут увидеть процесс превращения биомассы в древесноволокнистую щепу. Головное оборудование в технологическом цикле — это пресс. Именно под его производительность рассчитаны остальные участки, в том числе подачи щепы, система размола, участок осмоления, сушки и сепарации волокна. Обеспечивает непрерывную и согласующуюся работу всех участков система управления и контроля процессом производства. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году.
Антон Владимирович Воронов,
глава Павловского района, Алтайский край:
Павловский ДОК — первый серьезный промышленный объект и грандиозная стройка с советских времен в Павловском районе. Мы получаем налоговые отчисления, в селе строится поселок для сотрудников комбината, создано двести рабочих мест. Для нас это новый этап в развитии, очередной шаг к стабильности, сокращению безработицы и промышленному лидерству среди сельских территорий Алтайского края.