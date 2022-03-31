Благотворительные фонды: помогаем тяжелобольным людям

Согласно статистическим данным, в России около 5,5 миллионов человек нуждаются в постоянном уходе. Это люди, перенесшие инсульты, получившие серьезные травмы, страдающие от неизлечимых болезней, находящиеся в постоперационном периоде и т.д. Чаще всего родственники тяжелобольных сталкиваются с огромным количеством трудностей, решить которое им не всегда под силу.

Где искать помощи?

Тяжелое заболевание близкого человека — это не только трагедия, затрагивающая моральную сторону жизни семьи, это еще и огромные затраты. Чтобы обеспечить пациенту относительно нормальное существование, требуются медикаменты, приспособления для поддержки опорно-двигательного аппарата, гигиенические средства и многое другое. Часто не обойтись и без помощи квалифицированной сиделки.

Куда можно обратиться:

отделение соцзащиты по месту жительства. Здесь помогут оформить необходимые документы , выдадут установленный законом «набор», состав которого зависит от особенностей заболевания , определят подходящие реабилитационные программы;

выдадут установленный законом «набор», состав которого зависит от особенностей заболевания определят подходящие реабилитационные программы; специальные фонды , оказывающие помощь больным с самыми разными патологиями и проблемами. Подобные организации также оказывают поддержку в проведении необходимых исследований , приобретении медикаментов и прочих нужных средств. Здесь можно получить и качественное психологическое сопровождение.

Поддержка оказывается и детям, и взрослым. Фонды делятся по категориям — при специфических патологиях, особенно редких, именно здесь можно получить необходимую информацию и помощь квалифицированных специалистов.

Как помочь?

В РФ функционирует несколько десятков благотворительных организаций, и не у каждого человека есть время искать информацию о них в сети. Найти подходящий фонд быстро можно на сайте одного из самых популярных маркетплейсов России: OZON. Например, раздел https://www.ozon.ru/highlight/pomoshch-bolnym-vzroslym-328127/ посвящен помощи тяжелобольным взрослым. Здесь можно оказать финансовую поддержку тому проекту, который близок именно вам. Минимальная стоимость сертификата, который является взносом в фонд, составляет всего 50−100 рублей*. Внося такую посильную для любого сумму, вы можете не беспокоиться — социальный проект OZON переведет средства благотворительной организации напрямую.

* Информация действительна на момент публикации