1 апреля
﻿
Потребитель

Благотворительные фонды: помогаем тяжелобольным людям

Согласно статистическим данным, в России около 5,5 миллионов человек нуждаются в постоянном уходе. Это люди, перенесшие инсульты, получившие серьезные травмы, страдающие от неизлечимых болезней, находящиеся в постоперационном периоде и т.д. Чаще всего родственники тяжелобольных сталкиваются с огромным количеством трудностей, решить которое им не всегда под силу.

Помощь и поддержка.
Помощь и поддержка.
CC0

Где искать помощи?

Тяжелое заболевание близкого человека — это не только трагедия, затрагивающая моральную сторону жизни семьи, это еще и огромные затраты. Чтобы обеспечить пациенту относительно нормальное существование, требуются медикаменты, приспособления для поддержки опорно-двигательного аппарата, гигиенические средства и многое другое. Часто не обойтись и без помощи квалифицированной сиделки.

Куда можно обратиться:

  • отделение соцзащиты по месту жительства. Здесь помогут оформить необходимые документы, выдадут установленный законом «набор», состав которого зависит от особенностей заболевания, определят подходящие реабилитационные программы;
  • специальные фонды, оказывающие помощь больным с самыми разными патологиями и проблемами. Подобные организации также оказывают поддержку в проведении необходимых исследований, приобретении медикаментов и прочих нужных средств. Здесь можно получить и качественное психологическое сопровождение.

Поддержка оказывается и детям, и взрослым. Фонды делятся по категориям — при специфических патологиях, особенно редких, именно здесь можно получить необходимую информацию и помощь квалифицированных специалистов.

Как помочь?

В РФ функционирует несколько десятков благотворительных организаций, и не у каждого человека есть время искать информацию о них в сети. Найти подходящий фонд быстро можно на сайте одного из самых популярных маркетплейсов России: OZON. Например, раздел https://www.ozon.ru/highlight/pomoshch-bolnym-vzroslym-328127/ посвящен помощи тяжелобольным взрослым. Здесь можно оказать финансовую поддержку тому проекту, который близок именно вам. Минимальная стоимость сертификата, который является взносом в фонд, составляет всего 50−100 рублей*. Внося такую посильную для любого сумму, вы можете не беспокоиться — социальный проект OZON переведет средства благотворительной организации напрямую.

* Информация действительна на момент публикации

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость