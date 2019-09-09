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Более миллиона налоговых уведомлений направлено жителям Алтайского края

По предварительным данным налоговыми инспекциями региона направлено более 1 млн налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. В электронном виде сформировано и выгружено пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» 280 тысяч налоговых уведомлений. Налогоплательщикам, не подключенным к данному сервису, налоговые уведомления направляются почтовыми отправлениями через отделения Почты России.

Налоговые уведомления.
Налоговые уведомления.
архив УФНС России по Алтайскому краю

«На начало сентября 2019 года из 830 тысяч уведомлений на бумаге, поступивших для рассылки в отделения почтовой связи, вручено гражданам почти 84%. Напомню, что рассылка конвертов осуществляется ЦОД г. Кемерово, срок уплаты налогов не позднее 2 декабря», — комментирует Елена Колоскова начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю.

Единое налоговое уведомление содержит информацию об объекте налогообложения, адресе его местонахождения, налоговой базе, о доле в праве собственности, налоговой ставке, о периоде владения объектом, о льготах и о сумме налога. В уведомлении также указана сумма налога на доходы физических лиц, исчисленного, но не удержанного налоговым агентом (организацией или индивидуальным предпринимателем).

Налоговые органа края обращают внимание, что с этого года отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются. Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему отражены в самом налоговом уведомлении. Здесь указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Налоговые уведомления не направляются, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Уплатить имущественные налоги можно по реквизитам, указанным в налоговых уведомлениях, в отделениях Почты России, а также через кассы и терминалы кредитных учреждений. Кроме того, деньги можно перечислить в режиме онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика», а также с помощью приложения для мобильных устройств «Налоги ФЛ».

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