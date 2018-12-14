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Более тысячи алтайских работодателей вызвали на комиссию по вопросам оплаты труда в этом году

В регионе проводятся межведомственные комиссии по легализации заработной платы. В их состав входят представители органов исполнительной власти, налоговых органов, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования, Государственной инспекции по труду, правоохранительных органов и прокуратуры. Одна из задач комиссии — выявление и пресечение фактов неформальной занятости и выплаты неофициальной зарплаты работникам организаций.

Работа.
Работа.
СС0

По результатам работы за 9 месяцев 2018 года 1266 плательщиков, которые выплачивали заработную плату в размере ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в Алтайском крае самостоятельно легализовали выплаты своим сотрудникам. Это обеспечило дополнительное поступление в бюджет НДФЛ и страховых взносов в сумме 231,2 млн рублей.

При этом, чаще всего «серую» зарплату в регионе выплачивали в сферах оптовой и розничной торговли — 34% или 548 работодателей; обрабатывающих производств и сельского хозяйства — по 15% или 237 и 236 налогоплательщиков соответственно. 7%, или 109 таких работодателей заняты в сфере строительства, 4% - транспорта (65), и 25% или 407 -в прочих видах экономической деятельности.

Сообщить о «серой» зарплате можно по телефону доверия УФНС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 669−678.

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