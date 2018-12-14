Более тысячи алтайских работодателей вызвали на комиссию по вопросам оплаты труда в этом году

По результатам работы за 9 месяцев 2018 года 1266 плательщиков, которые выплачивали заработную плату в размере ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в Алтайском крае самостоятельно легализовали выплаты своим сотрудникам. Это обеспечило дополнительное поступление в бюджет НДФЛ и страховых взносов в сумме 231,2 млн рублей.
При этом, чаще всего «серую» зарплату в регионе выплачивали в сферах оптовой и розничной торговли — 34% или 548 работодателей; обрабатывающих производств и сельского хозяйства — по 15% или 237 и 236 налогоплательщиков соответственно. 7%, или 109 таких работодателей заняты в сфере строительства, 4% - транспорта (65), и 25% или 407 -в прочих видах экономической деятельности.
Сообщить о «серой» зарплате можно по телефону доверия УФНС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 669−678.