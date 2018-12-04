Большой или маленький: какой выбрать?

Кулеры бывают с электронным и компрессорным охлаждением. Электронное охлаждение происходит с помощью элемента Пельтье. Такие кулеры охлаждают воду медленнее, чем компрессорные аппараты, но при этом они легкие и недорогие, а температура охлаждения 10−15С. Кулер с электронным охлаждением подойдет для квартиры и небольшого офиса.
Модели с компрессорным охлаждением очень производительны. Они работают по принципу холодильника и охлаждают воду быстрее. Температура охлаждения при этом регулируется от 5 до 10С. Такие аппараты тяжелее своих собратьев и подходят для больших семей или офисов, а также всех любителей холодных напитков.
Для небольших помещений больше всего подходят настольные кулеры. Они компактны, но требуют специально выделенного места на столешнице или тумбе. Напольные кулеры можно поставить в любом удобном месте, главное, чтобы поблизости была розетка.
Кулер сегодня — это больше, чем холодная и горячая вода. Современные аппараты имеют дополнительные опции:
- Нижняя загрузка. Бутыль в таком кулере устанавливается снизу, внутрь аппарата. Даже хрупкая девушка с легкостью справится с этой задачей.
- Холодильник. Кулеры с холодильником — отличное решение для офиса. В нем удобно хранить обеды и охлаждать напитки.
- Акваняня — это кнопка блокирует подачу горячей воды. С такой опцией родители могут быть спокойны за безопасность детей.
- Встроенный шкафчик. Дополнительное место хранения чая, кофе и других полезных вещей особенно ценно в небольших помещениях.
Кулер для полезной воды выбрать легко, особенно, когда есть из чего выбирать. «Легенда жизни» предлагает напольные и настольные кулеры с различным типом охлаждения и дополнительными полезными опциями. До 15 января 2019 г. успейте купить компактный настольный кулер за 3500 р или напольный со шкафчиком — за 4500 р. Подробности акции по телефонам в Барнауле 777−777, в Бийске 400−000 или на сайте 777−777.org