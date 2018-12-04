Большой или маленький: какой выбрать?

Совет 1. Обратите внимание на тип охлаждения.

Кулеры бывают с электронным и компрессорным охлаждением. Электронное охлаждение происходит с помощью элемента Пельтье. Такие кулеры охлаждают воду медленнее, чем компрессорные аппараты, но при этом они легкие и недорогие, а температура охлаждения 10−15С. Кулер с электронным охлаждением подойдет для квартиры и небольшого офиса.

Модели с компрессорным охлаждением очень производительны. Они работают по принципу холодильника и охлаждают воду быстрее. Температура охлаждения при этом регулируется от 5 до 10С. Такие аппараты тяжелее своих собратьев и подходят для больших семей или офисов, а также всех любителей холодных напитков.