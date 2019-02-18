Россию накроет ныряющий циклон

18 февраля на севере европейской части России образуется так называемый «ныряющий циклон», сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину. Этот циклон, расположившийся в Коми и на севере Урала, будет в начале недели влиять на погодные условия в Центральной России.

Вслед за этим циклоном на европейскую территорию страны будет распространяться холодный воздух из Арктики. И будет очень ветрено — порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Ожидаются кратковременные осадки в виде снега.

А тем временем в Сибири, на Урале и на большей части Дальнего Востока после затяжных холодов резко потеплеет. Будет на 8−12 градусов выше климатической нормы. Днем практически везде возможны оттепели до нуля градусов и выше.

Какой будет погода в Алтайском крае

18 февраля в нашем регионе ожидается −1…+4 (в Барнаул 0…+2). Синоптики передают, что в отдельных районах пройдет снег, мокрый снег, ожидаются метель и гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8−13 м/с, с усилением до 14−19 м/с, местами в южных районах порывы 19−24 м/с.

Что такое «ныряющий циклон»

Термин «ныряющие циклоны» возник много лет назад во время обсуждения прогнозов погоды для территории Европейской России. Синоптики обычно развешивали карты, фактической погоды и прогностические, на вертикальных демонстрационных досках. В ситуациях, когда в атмосфере устанавливался северо-западный, или даже северный, процесс, циклоны на картах Европейской России появлялись в левом верхнем углу, и по мере обсуждения прогноза, при переходе от одной карты к другой, быстро минуя центр, оказывались у нижнего края карты — «ныряли», пишет Гидрометцентр России.