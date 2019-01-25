Что изменить в Барнауле. Проголосуй за общественную территорию для благоустройства

По программе «Формирование комфортной городской среды» около 100 млн рублей направят в 2019 году на благоустройство общественных территорий Барнаула. Всего на голосование выставлено 49 мест. Голосование завершится 7 февраля.
Чтобы определить, какие городские скверы, аллеи, парки или общественные пространства следует благоустроить в этом году, нужно выбрать ту территорию, которая, на ваш взгляд, больше всего нуждается в обустройстве. В этом году вам предстоит выбрать только территорию, а не проект благоустройства.
Деньги пойдут на ремонт покрытий дорог и тротуаров, замену опор освещения, посадку деревьев и кустарников, замену малых архитектурных форм. Поэтому Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, считает, что из этих 49 мест рациональнее выбрать три участка.
По словам Шеломенцева, после того, как горожане примут решение, администрация города закажет разработку эскизного и проектно-сметной документации. Примерно в июне предстоит определить подрядчика.
Антон Шеломенцев,
председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Барнаульцам предстоит выбрать территорию, а не проект благоустройства. Например, кто-то живет рядом с аллеей на ул. Георгия Исакова и постоянно гуляет там с детьми. Он хочет, чтобы там отремонтировали тротуар, добавили зелени, цветники, может детский городок. Он голосует за эту территорию. Мы не предлагаем проекты на стадии голосования. Согласитесь, не рационально разработать их для 49 участков и большую часть потом не использовать, потому что они устаревают.
Как пройдет голосование
Отбор территорий мэрия проведет открыто. Формы для голосования появятся на ее официальном сайте, соцсетях и информационных ресурсах Барнаула. Администрация не будет устанавливать ограничения по количеству голосов с одного IP-адреса.
Екатерина Андреева,
председатель городского комитета по информационной политике:
Мы ожидаем большое количество кликов из офисов в рабочее время. Там на одном IP-адресе могут работать несколько сотрудников, поэтому будет несправедливо, если кто-то не сможет проголосовать. Однако чтобы не провоцировать «накрутки», мы планируем не отображать результат голосования сразу, а с отсрочкой.
Еще отремонтируют дворы
Также в 2019 году в Барнауле приведут в порядок 109 дворов многоквартирных домов. На это потратят около 200 млн рублей из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды». Часть дворов получат дополнительные элементы благоустройства за счет софинансирования с участием жителей.
Во всех дворах, участвующих в программе в 2019 году, отремонтируют асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, установят новые поребрики, урны и скамейки. Жители 56 домов примут участие в софинансировании дополнительных работ по благоустройству: строительство и оборудование спортивных и игровых площадок, ливневой канализации и дренажной системы, озеленение. В благоустройство своих дворов они вложат 40% от стоимости дополнительных работ, благодаря чему получат спортивные и детские площадки.