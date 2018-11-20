Что подарить на День Матери: 6 идей от компании БЛИС

Компания « БЛИС » работает на рынке Алтайского края уже более 19 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. Опытные продавцы помогут определиться с выбором и сделать образ неповторимым. А пока подскажем несколько идей подарка.

День матери — это прекрасный повод собраться всей семьей и поздравить дорогих для нас людей, а именно мам и бабушек. Сказать им теплые слова и напомнить, как мы ценим их любовь и заботу. Достаточно просто преподнести небольшой знак внимания, который обязательно поднимет настроение самому близкому человеку в жизни.

1. Уютная домашняя одежда

В осенние вечера, которые плавно перетекают уже в зимние, очень пригодится теплая и уютная домашняя одежда. Комплекты, ночные сорочки, пижамы, а также халаты, выполненные в приятных оттенках из натуральных мягких тканей, подарят комфорт в течение дня.

2. Классические и фэшн-колготки

Есть много колгот, которые бы предпочла бы ваша мама — но есть беспроигрышный вариант:

Колготки от усталости ног ( с распределенным давлением по ноге).

с распределенным давлением по ноге). Теплые колготки с добавлением шерсти или ворса на внутренней стороне.

Классические и фэшн-колготки. ООО «Блис»

3. Хлопковые трусики

Носить такие трусики одно удовольствие. Ведь хлопок — натуральный материал, который не вызывает раздражения кожи, приятно ощущается на теле, пропускает воздух, впитывает влагу и сохраняет тепло.

Хлопковые трусики. ООО «Блис»

4. Бесшовное белье и водолазки из микрофибры

Идеально сидящее по фигуре белье подарит ощущение комфорта и свободы. Плюсы: оно незаметно под одеждой, материал пропускает влагу и сохраняет тепло, а также быстро сохнет. Топ от этого бренда имеет усиленную вставку под грудью (естественная поддержка).

Водолазки и футболки подойдут для любого времени и по любому случаю. Они сочетаются с любым гардеробом во время всех сезонов.

Бесшовное белье и водолазки из микрофибры. ООО «Блис»

5. Термобелье

Термобелье должно сидеть на фигуре достаточно плотно, но не сдавливать, не тереть и не сковывать движения. Максимальный контакт с кожей гарантирует быстрый отвод пота.

Термобелье. ООО «Блис»

6. Универсальный подарок — подарочный сертификат

В «БЛИС» вы сможете подобрать прекрасные подарки, но иногда предугадать мысли даже самого любимого человека непросто. Поэтому подарочный сертификат — это отличный вариант сделать своей маме приятный сюрприз.

Подарочный сертификат. ООО «Блис»

Номиналы: 500 , 1000 , 1500 , 2000 , 3000 и 5000 руб.

Компания «БЛИС» дарит скидку 7% по купону — акция действует до 26 ноября. Просто покажите это фото продавцу или распечатайте его.

Купон. ООО «Блис»

Чтобы узнавать первыми о новых поступлениях, а также скидках и акциях подписывайтесь на социальные сети компании.

До 30.11 в Instagram @blis22 проходит розыгрыш подарочных сертификатов — успейте поучаствовать!

Адреса магазинов: ТЦ «Мария-Ра», ул. Белинского , 12 , 2-й этаж , тел. +7 ( 962) 809-11-73 Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 20.00. ТЦ «Лето», Павловский тракт , 251-а , 1-й этаж , тел. +7 ( 960) 941-05-55 Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 21.00. ул. Гоголя , 55 , тел. 63−85−14 Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 19.00, суббота — с 9.00 до 18.00,воскресенье — с 9.00 до 16.00. «Блис» в социальных сетях: «Вконтакте»

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*Организатор Акции: ООО «Блис». Сроки и проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.