Что подарить на День Матери: 6 идей от компании БЛИС

1. Уютная домашняя одежда
В осенние вечера, которые плавно перетекают уже в зимние, очень пригодится теплая и уютная домашняя одежда. Комплекты, ночные сорочки, пижамы, а также халаты, выполненные в приятных оттенках из натуральных мягких тканей, подарят комфорт в течение дня.
2. Классические и фэшн-колготки
Есть много колгот, которые бы предпочла бы ваша мама — но есть беспроигрышный вариант:
- Колготки от усталости ног (с распределенным давлением по ноге).
- Теплые колготки с добавлением шерсти или ворса на внутренней стороне.
3. Хлопковые трусики
Носить такие трусики одно удовольствие. Ведь хлопок — натуральный материал, который не вызывает раздражения кожи, приятно ощущается на теле, пропускает воздух, впитывает влагу и сохраняет тепло.
4. Бесшовное белье и водолазки из микрофибры
Идеально сидящее по фигуре белье подарит ощущение комфорта и свободы. Плюсы: оно незаметно под одеждой, материал пропускает влагу и сохраняет тепло, а также быстро сохнет. Топ от этого бренда имеет усиленную вставку под грудью (естественная поддержка).
Водолазки и футболки подойдут для любого времени и по любому случаю. Они сочетаются с любым гардеробом во время всех сезонов.
5. Термобелье
Термобелье должно сидеть на фигуре достаточно плотно, но не сдавливать, не тереть и не сковывать движения. Максимальный контакт с кожей гарантирует быстрый отвод пота.
6. Универсальный подарок — подарочный сертификат
В «БЛИС» вы сможете подобрать прекрасные подарки, но иногда предугадать мысли даже самого любимого человека непросто. Поэтому подарочный сертификат — это отличный вариант сделать своей маме приятный сюрприз.
- Номиналы: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 и 5000 руб.
Компания «БЛИС» дарит скидку 7% по купону — акция действует до 26 ноября. Просто покажите это фото продавцу или распечатайте его.
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Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 20.00.
- ТЦ «Лето», Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55
Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 21.00.
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*Организатор Акции: ООО «Блис». Сроки и проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.