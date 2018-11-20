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Что подарить на День Матери: 6 идей от компании БЛИС

День матери — это прекрасный повод собраться всей семьей и поздравить дорогих для нас людей, а именно мам и бабушек. Сказать им теплые слова и напомнить, как мы ценим их любовь и заботу. Достаточно просто преподнести небольшой знак внимания, который обязательно поднимет настроение самому близкому человеку в жизни.

Компания «БЛИС» работает на рынке Алтайского края уже более 19 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. Опытные продавцы помогут определиться с выбором и сделать образ неповторимым. А пока подскажем несколько идей подарка.

Домашняя одежда.
Домашняя одежда.
ООО "Блис"

1. Уютная домашняя одежда

В осенние вечера, которые плавно перетекают уже в зимние, очень пригодится теплая и уютная домашняя одежда. Комплекты, ночные сорочки, пижамы, а также халаты, выполненные в приятных оттенках из натуральных мягких тканей, подарят комфорт в течение дня.

2. Классические и фэшн-колготки

Есть много колгот, которые бы предпочла бы ваша мама — но есть беспроигрышный вариант:

  • Колготки от усталости ног (с распределенным давлением по ноге).
  • Теплые колготки с добавлением шерсти или ворса на внутренней стороне.
Классические и фэшн-колготки.
Классические и фэшн-колготки.
ООО «Блис»

3. Хлопковые трусики

Носить такие трусики одно удовольствие. Ведь хлопок — натуральный материал, который не вызывает раздражения кожи, приятно ощущается на теле, пропускает воздух, впитывает влагу и сохраняет тепло.

Хлопковые трусики.
Хлопковые трусики.
ООО «Блис»

4. Бесшовное белье и водолазки из микрофибры

Идеально сидящее по фигуре белье подарит ощущение комфорта и свободы. Плюсы: оно незаметно под одеждой, материал пропускает влагу и сохраняет тепло, а также быстро сохнет. Топ от этого бренда имеет усиленную вставку под грудью (естественная поддержка).

Водолазки и футболки подойдут для любого времени и по любому случаю. Они сочетаются с любым гардеробом во время всех сезонов.

Бесшовное белье и водолазки из микрофибры.
Бесшовное белье и водолазки из микрофибры.
ООО «Блис»

5. Термобелье

Термобелье должно сидеть на фигуре достаточно плотно, но не сдавливать, не тереть и не сковывать движения. Максимальный контакт с кожей гарантирует быстрый отвод пота.

Термобелье.
Термобелье.
ООО «Блис»

6. Универсальный подарок — подарочный сертификат

В «БЛИС» вы сможете подобрать прекрасные подарки, но иногда предугадать мысли даже самого любимого человека непросто. Поэтому подарочный сертификат — это отличный вариант сделать своей маме приятный сюрприз.

Подарочный сертификат.
Подарочный сертификат.
ООО «Блис»
  • Номиналы: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 и 5000 руб.

Компания «БЛИС» дарит скидку 7% по купону — акция действует до 26 ноября. Просто покажите это фото продавцу или распечатайте его.

Купон.
Купон.
ООО «Блис»

Чтобы узнавать первыми о новых поступлениях, а также скидках и акциях подписывайтесь на социальные сети компании.

До 30.11 в Instagram @blis22 проходит розыгрыш подарочных сертификатов — успейте поучаствовать!

Адреса магазинов:
  • ТЦ «Мария-Ра», ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73

Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 20.00.

  • ТЦ «Лето», Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55

Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 21.00.

  • ул. Гоголя, 55, тел. 63−85−14

Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 19.00, суббота — с 9.00 до 18.00,воскресенье — с 9.00 до 16.00.

«Блис» в социальных сетях:

Сайт компании: blis-altai.ru

*Организатор Акции: ООО «Блис». Сроки и проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.

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