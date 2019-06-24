Что такое «Складчик» и как рукодельницы покупают МК и уроки в складчину

Рукоделие в наши дни снова набирает популярность. Лет 20 назад казалось, что вязание, вышивка — творчество, которое давно отошло в прошлое. Но само время доказало, что главное — смотреть на искусство под правильным углом, в духе эпохи.

Новые технологии в производстве товаров для творчества, пряжи, нитей, инструментов вдохнули жизнь в позабытые пяльца, крючки и спицы. Также стремительно развивается и обучение в сфере хобби и рукоделия. Теперь для того, чтобы учиться вязанию, шитью или вышивке, совсем не обязательно искать время, ходить на курсы или индивидуальные занятия.

Достаточно иметь дома компьютер с выходом в интернет, и любой подробный урок или курс окажется на расстоянии пары кликов мышью. Преподаватели и опытные мастера записывают свои знания в форматах видео, текста и даже аудио для того, чтобы научить своему ремеслу тех, кто к этому стремится.

Часто такие курсы являются дорогостоящими, а их качество можно проверить только тогда, когда материал уже куплен. Кроме того, рукоделие как вид творчества и способ дополнительного заработка чаще всего выбирают для себя мамы в декрете, студенты, пенсионеры — люди, которым сложно выделить из своего бюджета большую сумму на обучение.

Это ограничивает в развитии и творческом росте огромный сегмент людей. И происходит это только потому, что такие покупатели не обладают достаточными финансовыми средствами или не хотят покупать «кота в мешке» за внушительные деньги.

Спасением для тех, кто хочет учиться рукоделию, но не готов тратить большие средства на покупку курсов, стал сайт «Складчик» — место, где материалы приобретаются совместно.

Как получать курсы на «Складчике»?

«Складчик» — это место, куда люди приходят учиться новому и совершенствовать свои навыки. На ресурсе собрана обширная библиотека самых разных курсов, МК и уроков, от упомянутых материалов по рукоделию до инфопродуктов о бизнесе, красоте, здоровье, ремонте и стройке.

Примечательно, что все складчины организуют сами участники форума, они же обмениваются мнениями относительно инфопродуктов, предлагают покупку новых материалов.

Почему сайт «Складчик» так популярен в среде рукодельниц?

Ресурс позволяет получать инфопродукты с огромной выгодой. Стоимость продукта делится на всех участников складчины , так что взнос может составить всего 3−5% от цены.

так что взнос может составить всего 3−5% от цены. Администрация сайта осуществляет жесткий контроль за организаторами и складчиками. Это позволяет снизить риск обмана практически до нуля.

Снижение рисков. Часто люди , купившие дорогой , но бесполезный курс у автора , в дальнейшем приходят на сайт «Складчик» для того , чтобы не повторять неприятных ошибок.

купившие дорогой но бесполезный курс у автора в дальнейшем приходят на сайт «Складчик» для того чтобы не повторять неприятных ошибок. На ресурс попадают продукты , которыми люди интересуются. Это означает , что большая часть материалов окажется достойной внимания.

которыми люди интересуются. Это означает что большая часть материалов окажется достойной внимания. Все авторы в одном месте. Огромное количество авторов собраны на одном -единственном сайте — это дает уникальную возможность сравнивать , оценивать и выбирать тех , у кого хочется учиться. В дальнейшем , отслеживая творчество этих мастеров , хорошим решением будет покупать курсы и МК напрямую.

Все это делает «Складчик» местом, которое собирает творческих людей, объединенных желанием развиваться, расти и делать это без огромного ущерба для своего бюджета.

Как же работает этот сайт?

Человек приходит на ресурс , проходит процедуру регистрации.

проходит процедуру регистрации. С помощью поиска или тематических разделов находит интересующий материал.

Записывается в складчину , переводит свой взнос организатору.

переводит свой взнос организатору. После выкупа курса , МК или урока получает доступ к материалу наравне с остальными складчиками.

МК или урока получает доступ к материалу наравне с остальными складчиками. Скачивает продукт на свой гаджет или сохраняет в облачном хранилище.

Вот так просто можно получить любые знания до десяткам тем потратив при этом сумму меньше стоимости чашки кофе! Сегодня обучение в интернете — легкое, приятное и полезное занятие, а сайт «Складчик» делает его еще и экономным!