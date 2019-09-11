«Дом.ru» предлагает разогнаться до 300 и 600 Мбит/с.

Телеком-оператор « Дом.ru » предлагает интернет-пользователям разогнаться до 300 и 600 Мбит/с. Предложение доступно как действующим* клиентам компании, так и новым.

Клиенты могут самостоятельно подключить услугу в разделе «Увеличить скорость» личного кабинета. После обновления соединения с интернетом услуга станет доступна в течение 10−15 минут. Если для активации выбранного бонуса потребуется модернизация оборудования оператора, то клиенту будет предложено оставить заявку. Технический специалист проведет необходимые работы, после чего скоростной бонус станет доступен.

Получить максимально быстрый интернет абонент сможет, если использует проводное подключение или его Wi-Fi-роутер поддерживает гигабитное соединение. С 12 августа клиенты оператора могут с выгодой для себя поменять устаревший роутер, получив скидку на оборудование нового поколения. Роутеры TP-Link поддерживают скорость до 300 и до 600 Мбит/с по Wi-Fi-соединению и до 1 Гбит/с «по кабелю», обеспечивают одновременное подключение нескольких устройств и работают в двух диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия. Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Клиентам доступна и рассрочка на Wi-Fi-роутер. Установленное оборудование будет актуально не менее 5 лет.

Благодаря скоростным бонусам 300 или 600 Мбит/с, а также новым роутерам абоненты смогут оценить все преимущества интернета «Дом.ru»: смотреть видео в HD или 4K (Ultra HD) прямо в процессе загрузки с нескольких устройств одновременно, проводить видеоконференции и онлайн-трансляции, быстро загружать большие объемы данных в облачные хранилища. Подключение доступно при наличии технической возможности, узнать о которой можно в личном кабинете или обратившись в компанию любым удобным способом.

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*При наличии технической возможности со стороны оператора.