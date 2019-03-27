Почему в Алтайском крае жильцам начисляли двойные платежи за вывоз мусора

Активисты «Чистой страны» выявили двойные платежи за вывоз мусора в Барнауле. После публикации этой новости на altapress.ru алтайская госинспекция рассказала, почему это произошло.

Жильцы дома № 18 по улице Сухэ-Батора подали жалобу о том, что им в декабре 2018 года начислили двойной платеж: «за вывоз и утилизацию ТБО» и «обращение с ТКО».

Из ответа алтайской госинспекции:

Согласно федеральному законодательству, субъекты РФ были обязаны перейти на новую систему обращения с отходами до 1 января 2019 года. Жилищная услуга по вывозу и утилизации ТБО стала коммунальной — обращение с ТКО. Сбором и утилизацией ТКО должен заниматься региональный оператор.

Специалисты ведомства выяснили, что две строки в платежном документе у потребителей появились в связи с тем, что услугу «вывоз и утилизация ТБО» оказывали до 14 декабря 2018 года. Начисление платы производилось по тарифу мусоровывозящей компании.

«Двойные» платежи за мусор.

Из ответа алтайской госинспекции:

С 15 декабря 2018 года в Барнауле приступил к работе региональный оператор по обращению с ТКО «Эко-Комплекс». С этого времени начисление за эту услугу производится по единому тарифу — 66,82 рубля за месяц с человека. В декабре плата составила 33,41 с человека — за полмесяца пользования услугой.

Плата за обращение с ТКО не входит в состав платы за содержание жилого помещения. В связи с этим еще в феврале 2019 года Госинспекция Алтайского края направила запросы в управляющие компании о предоставлении информации о проделанной работе по исключению из тарифа на содержание жилья плату за вывоз ТБО.

По данным ведомства, в настоящее время УК инициируют общие собрания собственников, на которых планируют утвердить перечень услуг, входящих в тариф на содержание жилого помещения.

Мусор. СС0

Тех, кто обнаружит в квитанциях двойные платежи, госинспекция просит жаловаться на «горячую линию»: 8 (3852) 56-64-32. В случае, если нарушение подтвердится, УК административно накажут.

Ранее алтайские депутаты от «Справедливой России» назвали ход мусорной реформы провальным. «Эта ситуация должна быть взята под контроль как самим собственниками, так и жилищной инспекцией. И не только по обращению граждан, что позволяет точечно решить проблему. Это должна быть широкомасштабная проведена работа именно со стороны контролирующих органов чтобы предостеречь УК от задвоения такой оплаты», — считает Людмила Суслова.