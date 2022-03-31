Экономист рассказал, когда в России перестанут дорожать продукты

По словам Черникова, рост цен может прекратиться только после наращивания деглобализации.

«Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2−3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение «доли» продуктов на 10−15%", — отметил экономист.