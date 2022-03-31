1 апреля
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Потребитель

Экономист рассказал, когда в России перестанут дорожать продукты

Из-за инфляции в долларах продукты продолжают дорожать по всему миру. Когда этот тренд сменится в России, рассказал «Прайму» доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

По словам Черникова, рост цен может прекратиться только после наращивания деглобализации.

«Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2−3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение «доли» продуктов на 10−15%", — отметил экономист.

Также Черников подчеркнул, что понятие «продукты» неоднородное. Например, доля импорта кофе и бананов достигает 100%, а более традиционных для России продуктов может быть близка к нулю.

При этом, добавил он, в себестоимость российского продукта включается немалая доля импорта (сырье, оборудование). Это влияет на цены.

А ранее некоторые торговые сети уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар.

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