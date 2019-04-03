Эксперты назовут лучшие товары и услуги региона 2019 года

Конкурсы призваны поддержать добросовестных производителей региона. Участие в них позволяет предприятиям заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями, способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества, формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.

Конкурсы охватывают все сферы экономики края. Ежегодно в них принимают участие компании различных организационно-правовых форм и объемов производства. В 2019 году товары и услуги будут представлены в номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов».

Региональная комиссия по качеству, в которую входят представители контролирующих и сертифицирующих организаций, технические эксперты, специалисты в различных областях производства, проверит соответствие нормативно-технической документации товаров и услуг существующим требованиям, оценит уровень потребительских свойств продукции, экологичности, безопасности и энергоэффективности в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке страны, и др. Словом, подтвердит право победителей конкурса — лауреатов и дипломантов — называться лучшими.

Товары и услуги, ставшие лауреатами регионального тура, получат право участвовать в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России». Предприятия-лидеры региона в производстве качественных и конкурентоспособных товаров и услуг войдут в почетный список «Золотые бренды Алтая» 2019-го года.

Предприятиям-победителям предоставляется право использовать логотип конкурсов в рекламных целях, для маркировки продукции на упаковке и в сопроводительной документации.

Заявки на участие в региональных конкурсах «Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года» принимаются до 1 июня. Справки по тел.: (3852) 60−03−79. Более подробная информация о конкурсах — на сайте www.lat.altfair.ru

В составе соорганизаторов регионального этапа конкурсов:

Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей»;

ООО «Современные выставочные технологии»;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю;

Отдел ( инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай , СМТУ Росстандарта;

инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай СМТУ Росстандарта; ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации , метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;

метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»; Алтайская торгово-промышленная палата;

ООО «Алтайсертифика»;

Союз промышленников Алтайского края;

ООО «Алтайагрохимсертифика»;

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

При поддержке: