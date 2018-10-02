Эксперты рассказали, когда ожидают роста цен на бензин и дизтопливо на заправках

В Минэкономразвития с прогнозом ЦБ согласились. В целом по стране в конце лета бензин стоил 43,27 рубля за литр, дизельное топливо — 44,53 рубля за литр. Сохранению цен поспособствуют принятые правительством меры, расширение объемов биржевых продаж и соблюдение крупными нефтяными компаниями договоренностей по заморозке цен.
Между тем, эксперты отметили, что розничные продавцы бензина и дизеля сейчас работают себе в убыток, а с нового года цены могут все же вырасти из-за увеличения акцизов и налогового маневра в нефтяной отрасли.
Надо сказать, что и цены на нефть ускорили рост, это один из факторов, который также влияет на цену топлива на заправках. Как сообщает REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на вечерних торгах 1 октября превысила отметку $85 за баррель в первые с 2014 года.