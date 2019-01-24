«Европлан» подключился к программе Porsche Financial Services.

Вступление «Европлана» в программу ООО «ПОРШЕ ФАЙНЭНШЛ СЕРВИСИЗ РУССЛАНД» открывает перед корпоративными клиентами марки больше возможностей в выборе финансирования и сервиса, благодаря широкой линейке услуг лидера автолизингового рынка России. Например, теперь покупатели могут приобрести популярные модели Porsche в лизинг на выгодных условиях — без переплат за финансирование или с минимальным авансом по лизингу от 5%.

Так компактный кроссовер Porsche Macan с рекомендованной ценой от 3,986 млн рублей, доступен в лизинг с авансом 5% на срок 12 месяцев*, а 5-ти дверный седан Porsche Panamera с рекомендованной ценой от 6,582 млн рублей, можно приобрести с авансом 15% и нулевой переплатой за финансирование на срок 12 месяцев**.

Для автомобилей марки 2017 и 2018 годов выпуска действуют ещё более выгодные условия. Например, для модели Porsche Macan минимальный аванс по лизингу составляет 5% при условии отсутствия переплаты за финансирование***.

Кроме того, клиенты, которые приобрели автомобиль Porsche в «Европлане» по программе лизинга Porsche Financial Services, получают дополнительное преимущество ̶ бесплатный пакет помощи на дорогах «Оптимальный».

Преимущества программы лизинга Porsche Financial Services заключаются в высокой скорости принятия решения по финансированию, индивидуальных условиях, полном сопровождении договоров лизинга, предоставлении дополнительных услуг и отсутствии комиссии за досрочное исполнение договора лизинга.

В целом, достоинствами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчёту налога на прибыль, возврат НДС.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период финансовой аренды «Европлан» также предлагает клиентам комплексную поддержку: регистрацию транспортного средства в госорганах, доставку его от любого дилера до офиса клиента, выгодную топливную программу, услугу выкупа автомобиля с пробегом и его зачёт в качестве аванса по лизингу нового.

*Аванс 5%: от цены автомобиля по договору купли-продажи с НДС, срок лизинга 12 месяцев, выкупной платеж 3% от цены автомобиля по договору купли-продажи с НДС. Расчёт приведён в рублях, для автомобиля Porsche Macan 2019 года выпуска с рекомендованной ценой 3 986 000 рублей.

**Аванс 15% и нулевая переплата: аванс 15% от цены автомобиля по договору купли-продажи с НДС, срок лизинга 12 месяцев, выкупной платеж 8,5% от цены автомобиля по договору купли-продажи с НДС. Расчёт приведён в рублях, для автомобиля Porsche Panamera 2019 года выпуска с рекомендованной ценой 6 582 000 рублей.

***Аванс 5% и отсутствие переплаты: аванс 5% от цены автомобиля по договору купли-продажи с НДС, срок лизинга 12 месяцев, выкупной платеж 110 000 рублей с НДС. Расчёт приведён в рублях, для автомобиля Porsche Macan 2017 и 2018 годов выпуска с рекомендованной ценой 3 571 525 рублей.