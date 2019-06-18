ФАС накажет фастфуд Burger King за рекламу на грани фола (18+)

Дело о нарушении законодательства в отношении сети быстрого питания возбудило столичное управление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство усмотрело возможное использование в рекламном слогане компании элементов ненормативной лексики.

Три рекламных акции Burger King привлекли особое внимание антимонопольщиков. Это слоганы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также эксклюзивное предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе» (рассылается по электронной почте).

Как сообщает газета «Ведомости», столичное ведомство вынесло маркетинговые разработки Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе. В обоих случаях большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты установили, что в рекламных слоганах можно усмотреть «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы», что противоречит 5 статье закона «О рекламе».

Дело рассмотрят 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. рублей.