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«Форштадтская пивоварня» рассказала о новинке

Предприятие не стоит на месте, совсем недавно, в июне этого года, «Форштадтская пивоварня» получила очередное признание на крупном фестивале «АлтайФест». По итогам закрытой дегустации напитков компании вручили сразу несколько наград — серебро, два золота и Гран-при.

Новинка.
Новинка.
Источник: «Форштадтская пивоварня»

А уже сегодня в магазинах вашего города вы можете попробовать новинку AWA — природную минеральную воду Алтая! Вода представлена в бутылках объемом 0,5 и 1,5 л, с газом и без. Вот что производители говорят о новом продукте:

«Бережно мы добываем кристально чистую родниковую воду из скважины глубиной 300 метров, сохраняя природный баланс минералов и микроэлементов. Добытая из глубоких недр земли, природная вода AWA разливается в безопасную экологичную бутылку, сохраняя всю уникальность состава и чистоту. Затем легендарная алтайская вода попадает к вам в руки напрямую от производителя!»

В 2019 году заводу исполняется 15 лет.

В юбилейный год «Форштадтская пивоварня» планирует представить ряд новинок! Первой стала природная минеральная вода AWA.

Предприятие активно взаимодействует со своими потребителями и рассказывает о новостях на своих страницах в социальных сетях. Там же проводятся интересные акции, в которых может принять участие любой желающий и получить ценные призы.

Например, в начале 2019 года «Форштадтская пивоварня» уже разыграла автомобиль, несколько смартфонов iPhone, бытовую технику и другие подарки. Следите за постами предприятия, ведь в ближайшее время планируется провести очередной крутой розыгрыш в разных городах России.

За новостями «Форштадтской пивоварни» можно следить на сайте и в социальных сетях: fpk-pivo.ru, awater.su, vk.com/forshtadtbeer, @forshtadt.beer

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